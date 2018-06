Vorarlberger Polizei schafft neue Grenzpolizei PUMA

Wie das gleichnamige Raubtier soll die neue Einheit der Vorarlberger Polizei beweglich und schlagkräftig agieren.

Bislang waren die AGM, die Abteilung für Ausgleichsmaßnahmen, für die Kontrollen zuständig. Alleine 2016 konnten sie 23 Schlepper und 417 illegal Eingereiste ausforschen. Die neue Organisation soll nun eine schnellere und effizientere Durchführung möglich machen, so der ORF Vorarlberg. Eingesetzt werden dafür Beamte, die bereits vorher in der Schleierfahndung tätig waren. Um kurzfristige Grenzkontrollen durchführen zu können, wird derzeit an der Aufstockung der zur Verfügung stehenden Beamten gearbeitet. In Vorarlberg soll die PUMA-Einheit ab September im Einsatz sein. (red)