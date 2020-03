Vorarlberger nutzen letzte Chance: Anstieg bei Waffengeschäft

Ab Montag sind ein Großteil der Geschäfte auch in Vorarlberg geschlossen. Viele Unternehmer erleben deshalb jetzt noch einen Ansturm auf ihre Ware. So auch das Waffengeschäft von Albert Deuringer in Bregenz.

Albert Deuringer vom Waffengeschäft in Bregenz hatte am Freitag einen deutlichen Anstieg an Kunden zu verzeichnen. Waffen an sich würden nicht auffallend mehr gekauft, allerdings Produkte zum Selbstschutz wie etwa Pfefferspray.

Wir haben uns mit dem Geschäftsführer von Deuringer Bregenz über die aktuelle Situation und ihre Auswirkungen unterhalten.

Herausforderung für Unternehmer

Ab Montag werden zahlreiche Geschäfte in Österreich vorerst aufgrund des Coronavirus geschlossen. Clemens Sagmeister von der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz erklärt, was das für Folgen für die Betreiber hat.