Vorarlberger NEOS wählen Claudia Gamon zur Parteichefin

Generalsekretär Douglas Hoyos hat am Samstag in Bregenz die Mitgliederversammlung der Vorarlberger NEOS eröffnet. Im Mittelpunkt des Parteitags (Hoyos: "das wirkliche Highlight") steht die Wahl der EU-Abgeordneten Claudia Gamon (34) zur neuen Parteichefin. Sie übernimmt die Funktion der Landessprecherin von Sabine Scheffknecht (44), die der Partei seit rund zehn Jahren vorsteht und nun den Parteistatuten gemäß für ihre Nachfolgerin Platz macht.

Hoyos freute sich in seinen Eröffnungsworten, nach den Corona-Jahren wieder "so viele Leute auf einer Landesversammlung zu sehen". Scheffknecht - laut Hoyos die am längstdienende NEOS-Landessprecherin Österreichs - bedankte sich in ihren ersten Sätzen bei ihren langjährigen Weggefährten. "Ich blicke mit zwei lachenden Augen in die Vergangenheit und in die Zukunft, und das mit dankbarem Herzen", so die scheidende Parteichefin.