Auch im heurigen Schuljahr nutze die Volksschule Klösterle die Gelegenheit um den „Vorarlberger Lesetag“ zur Bewusstseinsbildung für das Lesen zu nutzen. Die Durchführung dieses besonderen Tages wurde mit der Partnervolksschule Wald am Arlberg organisiert.

Nach einer Unterrichtseinheit am Morgen tauschten die Kinder die Schulen, sodass in Klösterle alle Schüler der 3. und 4 Stufe und in Wald alle Mädchen und Buben der 1. und 2. Schulstufe gemeinsam arbeiten konnten. In Klösterle fiel die Wahl auf die Bücher „Das kleine Ich bin ich“ und „Das Städtchen Drumherum“ von Mira Lobe und Susi Weigel. Um den Elefanten Elmar drehte es sich hingegen in der Partnerschule. Nach Präsentation der jeweiligen Bücher durch das Kamishibai bzw. anhand von Overheadbildern konnten die Kinder ihr neu „erlauschtes“ Wissen an verschiedenen Stationen testen und sich als Andenken die gebastelte Leserollen und den beklebten Elefanten Elmar mit nach Hause nehmen