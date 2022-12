Vorarlberger Landtag fordert Bahnausbau im Unteren Rheintal

Der Volkswirtschaftliche Ausschuss des Vorarlberger Landtags hat sich am Mittwoch einstimmig zum Bahnausbau im Unteren Rheintal bekannt.

Wichtiges Ziel ist es, dass die benötigte Kapazitätserweiterung für den Personen- und Güterverkehr im Vorarlberger Schienennetz in das "Zielnetz 2040" des Bundes aufgenommen wird. Ob der Bahnausbau unter- oder oberirdisch erfolgen soll, wird aktuell offen gelassen. Diese Frage soll in einer umfassenden Evaluierung beantwortet werden.

"Projekt braucht Zeit"

Der am Mittwoch verabschiedete Antrag sieht vor, dass - sobald die Aufnahme ins Zielnetz 2040 sichergestellt ist - ein breit angelegter, ergebnisoffener Prozess zur Ausarbeitung der Best-Variante im Unteren Rheintal unter aktiver Einbindung der betroffenen Gemeinden zu initiieren ist. Dabei gilt es eine Reihe von Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. So soll etwa der Neubau des Bahnhofs Bregenz als Mobilitätsdrehscheibe zeitnah erfolgen, ebenso müssten der freie Zugang zum Bodensee und die gerade revitalisierte Pipeline (die befestigte Promenade von Bregenz bis Lochau) erhalten bleiben. Eingriffe in Eigentumsrechte - Stichwort: Abriss bestehender Bauten - seien möglichst gering zu halten. Auch gelte es längere Sperren des Betriebs während der Bauphase zu vermeiden.