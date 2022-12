Vorarlberger Kinderdorf gewinnt Integrationspreis

Für das Angebot „Familienimpulse Mobil“ wurde dem Vorarlberger Kinderdorf der Österreichische Integrationspreis verliehen.

Eine Perspektive mehr für Kinder

Durch verstärkte Maßnahmen im Bereich der Prävention will das Vorarlberger Kinderdorf in Kooperation mit Land und Gemeinden Eltern möglichst frühzeitig zur Seite stehen. Ziel ist es, belastete Familien zu stärken, um die Entwicklungs- und Gesundheitschancen von Kindern zu erhöhen. „Kinder erhalten die Chance, ihre Interessen und Talente zu entfalten. Sie bekommen so eine Perspektive mehr für ein gesellschaftlich anerkanntes Leben“, erklärt Bereichsleiterin Daniela Wagner-Turken.

Förderung von Gesundheitskompetenz

Das Projekt „Familienimpulse Mobil“ wird vom Gesundheitsförderungsfonds Vorarlberg, dem Fonds Gesundes Österreich und der Hilti Family Foundation gefördert. Bislang gastiert der Bus samt mobilem Stehcafé in ausgewählten Siedlungen in Bludenz, Frastanz, Nenzing, Mäder, Götzis und Bregenz. „Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht das gelingende Aufwachsen von Kindern in der Gemeinde“, so Projektleiterin Birgit Bertsch vom Vorarlberger Kinderdorf. Sie erläutert die Zielsetzungen des Projekts: „Wir wollen Eltern vor Ort möglichst frühzeitig erreichen, um Isolation und Überforderung abzufedern, aber auch um Bildungs- sowie Gesundheitskompetenzen zu fördern. Durch das Kennenlernen lokaler Angebote und Menschen aus der Nachbarschaft erweitern die Bewohner:innen ihr soziales Netz, auf das sie bei Bedarf zurückgreifen können.“ Darüber hinaus wird Familien u. a. durch die Angebote „Schnellhilfe Plus“ und „Freiwilliges Engagement mit Kindern“ unter die Arme gegriffen. Derzeit erhalten über 300 Familien in Vorarlberg aus mehr als 40 Herkunftsländern ermutigende Rückenstärkung im Alltag, die vom Bereich „Familienimpulse“ des Vorarlberger Kinderdorfs organisiert wird.