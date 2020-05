Vorarlberger Kinderdorf fordert mehr Kinderschutz

Die Corona-Krise trifft viele Familien hart. An den Folgen leiden insbesondere Kinder und Jugendliche.

Krise verstärkt soziale Ungleichheit

Die Erhebung zeigt weiters: Familien und Kinder sind sehr unterschiedlich von den Corona-bedingten Maßnahmen betroffen. Führten die Anfänge der Krise zur Entlastung in einigen Alltagsanforderungen (Schule, Mobbing, Leistungsdruck), so zeigten sich für manche Familien bald soziale und materielle Belastungen. Besonders schwierig ist die Situation für Familien mit wenig sozialen Beziehungen und materiellen Ressourcen. „In der Krise nimmt soziale Ungleichheit zu, das bringen die Ergebnisse sehr deutlich zu Tage“, hält Simon Burtscher-Mathis von der Geschäftsleitung des Vorarlberger Kinderdorfs fest. Dementsprechend geht es zwar der Mehrheit der kontaktierten Familien (435 Familien, 60 Prozent) derzeit gut und 30% (207 Familien) immerhin mittelmäßig. Gleichzeitig finden sich laut Einschätzung der Fachpersonen des Vorarlberger Kinderdorfs auf Basis des Gesprächs aber auch 73 Familien (zehn Prozent) denen es gerade durch die Krisenzeit verstärkt schlecht bis sehr schlecht geht. In 20 Familien wurde häusliche Gewalt vermehrt genannt, wobei die Dunkelziffer weit höher einzuschätzen sei, heißt es seitens des Vorarlberger Kinderdorfs. Schuld- und Schamgefühle würden in vielen Fällen die Realität verdecken. In den kommenden Monaten werde es insbesondere für Familien in prekären Lebenssituationen verstärkt Unterstützungsangebote brauchen. Das Vorarlberger Kinderdorf konnte bisher in Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg belasteten Familien rasch und unbürokratisch Hilfestellungen zur Verfügung stellen.