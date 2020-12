Vorarlberger Industrie blickt in die Zukunft

Die Vorarlberger Industrie sieht sich nach dem Krisenjahr gut für 2021 aufgestellt.

"2020 hat uns und unseren Mitarbeitern in den Betrieben extrem viel abverlangt", so Martin Ohneberg, Präsident der IV Vorarlberg und Markus Comploj, Industriespartenobmann in der WKV in einer Aussendung. Auch wenn die Betriebe sehr unterschiedlich von der Krise betroffen seien, sei es beeindruckend, wie robust sich die Industrie der Krise gestellt habe. "Jetzt gilt es die Weichen richtig und mutig zu stellen und konsequent umzusetzen."