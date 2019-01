Vorarlberger Handel setzt Fokus auf Ausbildung

2019: Moderne Lehrlingsausbildung und Digitalisierung sind Top-Themen.

„Der Handel ist ein stabiler Arbeitgeber in der Region und eine wichtige Säule unseres Wirtschaftsstandorts. Der stetige Zuwachs an Beschäftigten ist zudem Qualitätskriterium“, erklärt KommR Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die über 6.560 Handelsbetrieb ein Vorarlberg beschäftigen aktuell 20.800 Arbeitnehmer und bilden rund 1.100 Lehrlinge aus. Damit zählt der Handel zu den wichtigsten ausbildenden Branchen in Vorarlberg. „Deshalb legen wir den Fokus auch in diesem Jahr verstärkt auf die Themen Lehre und Ausbildung“, kündigt Spartenobfrau Fröwis an. Um Jugendliche zu einer Lehre im heimischen Handel zu motivieren, wurde Online, über Apps, Facebook und Snapchat eine Werbekampagne gestartet. Unter dem Motto „Eine Lehre im Handel. Mitten im Leben. Karriere machen“ stehen die Berufsausbildung und die Karrieremöglichkeiten im Handel besonders im Fokus.