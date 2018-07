Vorarlberger Grüne wollen Pfandsystem auf alle Getränkeverpackungen

Der Umweltsprecher der Grünen, Christoph Metzler, fordert eine Neuausrichtung der Abfallpolitik auf Bundesebene.

Der Umweltsprecher der Grünen, Christoph Metzler, unterstützt die vom Vorarlberger Umweltverband verabschiedete Resolution an die Bundesregierung, gegen das Wegwerfen von Abfällen in der freien Natur vorzugehen, indem ein verpflichtendes Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen eingeführt und der Mehrweganteil bei Getränkeverpackungen erhöht wird.

Vermüllung sei ein massives Problem sowohl im ländlichen Raum als auch in urbanen Gebieten geworden. Gemeinden und Städte müssen große Aufwendungen tätigen, um zumindest die optischen Auswirkungen einzudämmen. “Ein Großteil der Abfälle bleibt aber in der Natur zurück, wo sie Schäden über Jahrzehnte anrichten”, so Metzler.