Vorarlberger Gemeinden rufen zur Landschaftsreinigung auf

„Vielfalt in der Natur ja, aber nicht durch weggeworfene Abfälle“, sagen über 70 Vorarlberger Gemeinden und rufen in den kommenden Wochen zu Landschaftsreinigungsaktionen auf.

In den kommenden Wochen laden über 70 Vorarlberger Gemeinden zu Landschaftsreinigungen ein: Es gilt, die wenig erfreuliche Vielfalt an Abfällen in Wiesen und Gewässern, an Ufern und Straßen, auf Spielplätzen und Freizeitanlagen einzusammeln und richtig zu entsorgen. „Vielfalt in der Natur auf jeden Fall, aber nicht bei den Abfällen dort“, das ist die Devise der Träger der Aktion „Saubere Umwelt braucht dich!“.