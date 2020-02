Vorarlberger Gemeinden laden zur Umweltwoche

In rund 100 Tagen startet die elfte Vorarlberger Umweltwoche.

Die Vorarlberger Umweltwoche findet in diesem Jahr von 1. bis 11. Juni in ganz Vorarlberg statt. Sie steht unter dem Motto „Klima, Tiere, bunte Vielfalt“ und ist ein Schaufenster der Umweltaktivitäten und -aktionen, die während des ganzen Jahres in allen Vorarlberger Gemeinden stattfinden.