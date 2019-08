Vorarlberger FPÖ tritt für verpflichtende Herkunftsbezeichnung ein

Die FPÖ Vorarlberg unterstützt das Tierschutzvolksbegehren für die am Mittwoch präsentierte Kampagne "Wissen, was wir essen".

"Es ist ein Gebot der Stunde, dass die verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung endlich kommt", so die FPÖ-Tierschutzsprecherin Nicole Hosp, die dadurch auch einen Mehrwert für die heimische Landwirtschaft sieht.

Funktionierende Herkunftsbezeichnung

"Die Verbraucher sollen wissen, wie die Lebensmittel produziert werden und woher sie kommen und sie haben auch ein Recht auf diese Information", so Hosp. Die freiheitliche Konsumenten- und Tierschutzsprecherin führt weiters aus, dass eine funktionierende Herkunftskennzeichnung für die notwendige Transparenz in Sachen Lebensmittelsicherheit unabdingbar sei. "Dies würde sich einerseits positiv auf die regionale Landwirtschaft auswirken und andererseits den Konsumenten in Form von gesunden Nahrungsmitteln zu Gute kommen", ist Hosp überzeugt.