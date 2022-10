Vorarlberger fahren in Tirol oft günstiger Ski

Im Tiroler Paznauntal gelten sie als Einheimische, und bekommen deshalb Ermässigung - Vorarlberger Skifahrer.

In den beiden Gemeinden See und Kappl beispielsweise beträgt der Preisnachlass für Einheimische bei einem Tagesticket etwa 20 Euro. In Kappl zahlt ein erwachsener Vorarlberger damit 29.50 Euro für eine Tageskarte, in See sind es 31 Euro.