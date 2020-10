Vorarlberger dürfen wieder in Baden-Württemberg einkaufen

Wer aus Vorarlberg nach Baden-Württemberg einreist, muss in Quarantäne. Für Grenzregionen ist am Wochenende allerdings eine Ausnahme bei Kurzaufenthalten in Kraft getreten.

Deutschland hat vor einigen Wochen eine Reisewarnung für Vorarlberg ausgesprochen. Das heißt, Einreisende aus Vorarlberg müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise nach Deutschland auf Corona testen lassen oder in Deutschland in Quarantäne.

Für Grenzregionen wie Vorarlberg ist am Wochenende allerdings eine Ausnahme bei Kurzaufenthalten in Kraft getreten.

Ausnahmen von der Quarantänepflicht sind insbesondere vorgesehen für:

Einreisen nach Baden-Württemberg aus Grenzregionen für weniger als 24 Stunden. Somit sind beispielsweise auch Einkaufsfahrten für Vorarlberger nach Baden-Württemberg wieder möglich.

den beruflich bedingten grenzüberschreitenden Personen-, Waren- und Güterverkehr

beruflich notwendige Einreisen aus dem Risikogebiet (zum Beispiel Berufspendler, Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Werkleistungs- sowie Dienstleistungserbringer)

für notwendige medizinische Behandlungen

sowie für Personen, die sich nur kurzzeitig (weniger als 48 Stunden) im Risikogebiet aufgehalten haben

Auch Beschäftigte, die unaufschiebbar beruflich veranlasst in das Risikogebiet einreisen müssen, beispielsweise Montagearbeiter, müssen nach der Wiedereinreise nicht in Quarantäne. Insbesondere Berufs- und Bildungspendler sind daher von Vorneherein von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Auch Verheiratete oder Partner einer festen Beziehung sind von der Quarantänepflicht befreit.

Das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration appelliert allerdings an die Menschen in Baden-Württemberg und in allen Grenzregionen, den Infektionsschutz ernst zu nehmen und sich entsprechend freiwillig zu beschränken. Minister Lucha: „Nicht alles, was erlaubt ist, ist derzeit auch empfehlenswert."