Vorarlberger DJ-Duo lässt Partyszene wieder aufleben

Die beiden langjährigen DJ's Nic & Krevatin streamen seit Februar 2021 jeden Samstag ihre Musik über Instagram und Twitch.

Neues Konzept

Vorerst waren es Livesessions aus dem Wohnzimmer oder der Küche, improvisiert und ohne großen Aufwand. Die Community stieg schnell auf den digitalen Partyzug auf und immer mehr sahen sich die Auftritte der beiden an. Dabei lag einerseits die Musikauswahl im Vordergrund, denn jeder soll daheim das Gefühl haben in einem Club oder auf einem Festival zu stehen und sich an eine der besten Partynächte zu erinnern. Andererseits war die Location und die Interaktion mit den Zusehern ein wichtiger Punkt der Beiden.