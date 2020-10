Vorarlberger Budget 2021: Corona verursacht Defizit von 250 Millionen Euro﻿

Das Budget 2021 steht im Zeichen von Covid-19. Die Pandemie hinterlässt im gesamten Finanzierungsvoranschlag der Volkspartei Spuren.

Pandemie hinterlässt Spuren im Budget

Die Pandemie, so Frühstück, hinterlasse im ganzen Budget Spuren. „Einerseits brechen uns die Steuereinnahmen weg; hier fehlen auf einen Schlag 110 Millionen. Andererseits müssen zur direkten Pandemiebekämpfung sowie zur Ankurbelung der Wirtschaft (Impulsprogramm) und zur Sicherung von Arbeitsplätzen verschiedene Maßnahmen gesetzt und Mehrausgaben budgetiert werden.“

Investitionen in Jugend und Bildung

Die Investitionen in die Infrastruktur liegen mit ca. 102 Millionen um rund 31 Millionen über jenen von 2020. Hier ist insbesondere die neue Rheinbrücke zwischen Hard und Fußach zu nennen, die nächstes Jahr mit Kosten von 25,4 Millionen Euro zu Buche schlägt oder die Erweiterung der FH Vorarlberg (6,5 Mio.) und der Zubau der LBS Dornbirn (5,9 Mio.).

Frühstück betont, dass zusätzlich massiv in Bildung und in unsere nächste Generation investiert wird. „In der Kinderbetreuung sind acht Millionen zusätzlich vorgesehen, in der Jugendbeschäftigung drei Millionen! Wir können es uns – auch trotz Corona – nicht leisten, hier nichts zu tun!“