Vorarlberger Bäckerei Ölz steigerte 2023 Umsatz auf 267 Mio.

Die Vorarlberger Großbäckerei Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG hat ihren Umsatz 2023 um rund 11 Prozent auf 267 Mio. Euro (2022: 240,2 Mio.) gesteigert. Das sei "trotz herausfordernder Rahmenbedingungen" gelungen, informierte das Unternehmen am Dienstag. Für den Sommer steht Ölz eine Umstrukturierung der obersten Führungsebene bevor. Die Inhaberfamilie wird sich im Juli aus der Geschäftsführung zurückziehen und einen Gesellschafterbeirat besetzen.

Weil auch die langjährige Geschäftsführerin Daniela Kapelari-Langebner im Juni in Pension gehe, starte man im Juli mit einem neuen Geschäftsführungsteam, dem sechs Personen angehören, hieß es. Markus Stammen, bisheriger Geschäftsführer der Produktion, übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung anstelle von Bernhard Ölz. Ebenfalls in der Geschäftsführung sitzen ab Juli Paul Steyrer (Verkauf und Vertrieb), Doris Wendel (Marketing, Human Ressources, Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit), Michael Tschütscher (Finanzen, Controlling und Einkauf), Manuel Philipp (Digitalisierung und Prozesse) sowie Walter Maurer (Gewerberechtlicher Geschäftsführer Produktion).

Der neue Gesellschafterbeirat, den die Familie Ölz implementiert, wird die Rolle eines Aufsichtsrats wahrnehmen. Gremiumsmitglieder sind Bernhard, Florian und Martin Ölz, Bernhard wird den Vorsitz innehaben. Er verbleibt wie Florian Ölz noch bis Ende Juni in der Geschäftsführung, ehe der Wechsel in den Gesellschafterbeirat erfolgt. Die Meisterbäckerei Ölz bleibe mit diesen Veränderungen weiterhin ein Familienunternehmen und zur Gänze im Besitz der Familie Ölz, wurde betont.

Zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 stellte Ölz fest, dass man den "erfolgreichen Weg" habe fortsetzen können. Preiserhöhungen seien aufgrund der gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe sowie stark gestiegener Lohnnebenkosten notwendig gewesen, so Bernhard Ölz. Das Unternehmen gibt bis auf den Umsatz traditionell keine finanziellen Kennzahlen bekannt. Man habe sowohl die Marktposition im Inland als auch im Ausland gehalten. Der Umsatz im Ausland wuchs um 9,4 Prozent an, der Exportanteil lag bei rund 42 Prozent. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg auf 1.060 Personen (2022: 1.040).

Die 1938 gegründete Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG ist nach eigenen Angaben österreichischer Marktführer im Bereich Gebäck und Toastbrot und erzeugt an zwei Standorten in Dornbirn mehr als 100 Artikel sowie rund 30 saisonale Produkte. Für 2024 wurden "viele neue Produkte" angekündigt.