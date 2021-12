Vorarlberger Ärztin: Covid Impfung sei ein Genexperiment

all

"Impfung ist der größte aller Feldversuche"

Bei den verwendeten mRNA Impfstoffen handelt es sich nach Meinung der Ärztin um ein gefährliches gentechnisches Experiment an den Menschen: "Ein Medikament benötigt normalerweise viele Jahre bis zur Zulassung, hier werde innerhalb weniger Monate unkritisch geimpft". Dieser gentechnische Menschenversuch sei gefährlicher als Covid.

Angebliche Nebenwirkungen: Von Schwindel bis Blindheit

Die Nebenwirkungen der Corona-Impfung würde sie täglich in ihrer Praxis selbst erleben, oder auch von Dritten immer wieder berichtet bekommen. Von Schwindel über Schlaganfällen und plötzlichen unerwarteten Todesfällen bis hin zur Blindheit reiche die Bandbreite der schweren Nebenwirkungen. Viele der Nebenwirkungen würden nicht gemeldet, erklärt sie - was allerdings im Widerspruch zu zahlreichen offiziellen Studien und bisher bekannten Erkenntnissen steht.

Ärzte beachten den hippokratischen Eid nicht mehr

Mit ihren Berufskollegen geht die selbsternannte Kämpferin für die Wahrheit und Menschenrechte ebenfalls hart ins Gericht. So würden viele Impfärzte ohne Rücksicht auf den Gesundheitszustand der Patienten, unkritisch impfen. Auch ein weiterer in einschlägigen Kreisen immer wieder genannter und mehrfach widerlegter Vorwurf findet sich im Video.

Video: Wer auf der Intensivstation landet

So würde bei Corona Intensivpatienten der Impfstatus gar nicht mehr ausgewiesen werden. Sie berichtet von einem ihr angeblich persönlich bekannten Patienten, der mit Corona trotz dreifacher Impfung intensivmedizinisch betreut werden muss. Nach ihrer Meinung liege es aber nicht an Corona, dass er auf der Intensivstation sei, sondern an einer durch die Impfung ausgelösten Lungenembolie.