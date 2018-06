Vorarlberger Architekturtage 2018 – „Architektur bewegt“

Bludenz. Unter dem Motto „Architektur bewegt“ finden am 8. Und 9. Juni in ganz Österreich die Architekturtage statt.

In Vorarlberg wird im Programm ein Schwerpunkt in Bludenz gesetzt, wobei aktuelle Bauprojekte besichtigt werden können. Zahlreiche Architektinnen und Architekten geben Einblick in ihr Arbeitsfeld.