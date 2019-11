Vorarlberger Apfelernte 2019 klein, aber fein

Vorarlbergs Apfelbauern verzeichneten heuer mit rund 340 Tonnen ein unterdurchschnittliches Erntejahr.

Nach dem Rekordjahr 2018 lag die Apfelmenge erwartungsgemäß rund 30 Prozent niedriger und zehn Prozent unter dem Zehn-Jahres-Schnitt. Vertreter der Vorarlberger Landwirtschaftskammer zeigten sich im Vorfeld des "Tag des Apfels" am 8. November insgesamt aber zufrieden.

In Vorarlberg setze man nicht auf Masse, sondern auf robuste Sorten wie Elstar, Boskoop oder Topaz. Allgemein werden die Rahmenbedingungen für die Apfelbauern schwieriger, so Ulrich Höfert, Obstbauexperte bei der Landwirtschaftskammer. Neben der wachsenden Bürokratie setze den Bauern die Situation bei Pflanzenschutzmitteln zu, die beim Konsumenten auf Ablehnung stoßen. "Ihr Einsatz wird immer unbeliebter, aber selbst im Bio-Anbau geht's nicht ganz ohne", so Höfert.