Vorarlberger Ärztebereitschaftsdienst rund um die Uhr

Seit 1. Jänner 2020 gibt es in Vorarlberg einen neuen, landesweiten, kurativen Bereitschaftsdienst der Allgemeinmediziner in der Nacht.

Patienten rufen zunächst bei der Gesundheitsberatung 1450 an und erläutern ihre gesundheitlichen Probleme. Stellt sich dabei heraus, dass sofort ein niedergelassener Allgemeinmediziner konsultiert werden sollte, wird der Kontakt mit dem diensthabenden Arzt hergestellt. Behandlungen finden grundsätzlich in der Ordination statt, bei Bedarf werden aber auch Hausbesuche durchgeführt. Für versicherte Patienten fallen keine Kosten an, die Verrechnung erfolgt mit der sozialen Krankenversicherung im Hintergrund.