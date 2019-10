Vorarlberg: Zwei Jahre Haft für rumänischen Einbrecher

25.000 Euro Beute und ebenso viel Schaden - die Diebestour zog sich durch ganz Vorarlberg.

Am Landesgericht Feldkirch wurde heute ein 53-jähriger Rumäne zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war gemeinsam mit einem Komplizen im Jahr 2018 und 2019 durchs Land gezogen und hatte in diverse Objekte eingebrochen. Einmal suchten die beiden ein Wohnhaus heim, im Übrigen Imbissstände, den Yachthafen in Gaissau und einen Tennisclub. Die Beute belief sich auf 25.000 Euro, die angerichteten Schäden sind ebenso hoch.