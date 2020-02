Vorarlberg: Zwei Deutsche von Lawine mitgerissen

Zwei deutsche Skitourengeher im Alter von 33 und 38 Jahren sind am Samstag in Gargellen in Vorarlberg von einer Lawine mitgerissen worden.

Der 33-Jährige wurde dabei bis zum Kopf verschüttet, teilte die Polizei mit. Da sein 38-jähriger Bekannter aber auf den Schneemassen unverletzt zu liegen kam, konnte er seinen Freund befreien.

Tourengeher gräbt Kameraden aus

Die beiden Deutschen waren durch das Valzifenztal auf das Valzifenzerjoch aufgestiegen. Danach wollten sie nordseitig ins Vergaldatal abfahren. Rund 100 Meter unterhalb des Valzifenzerjoch löste der 33-Jährige jedoch ein Schneebrett aus. Er selbst und auch der zu diesem Zeitpunkt noch weiter oben stehende 38-Jährige wurden von der Lawine mitgerissen.

"C8" muss Tourengeher bergen

Nachdem der 38-Jährige seinen Bekannten ausgegraben hatte, wollten sie weiter in Richtung Tal abfahren. Da der 33-Jährige in der Lawine aber seine Ski verloren hatte, musste er zu Fuß absteigen. Weil das Vorankommen im Tiefschnee sehr schwierig war, setzten die beiden Deutschen einen Notruf ab. Sie wurden vom Polizeihubschrauber Libelle und dem Notarzthubschrauber C8 geborgen und ins Tal geflogen. Beide Skitourengeher blieben unverletzt.