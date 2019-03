Vorarlberg: Ziegenbesitzerin ist keine Tierquälerin

Darminfektion bei zwei Zicklein und unglückliche Umstände bei Geiß führten zum Tod.

Die 49-jährige Ziegenbesitzerin hatte die Geiß mit zwei anderen Tieren aus einer miserablen Haltung gerettet und bei sich untergebracht. Sie hatte das Tier mit einem der üblichen Schafweidezäune eingezäunt. Über Nacht wollte das Tier offenbar zu der noch saftigeren Wiese ausbüchsen, verfing sich dabei so unglücklich in den Nylonschnüren und starb. Dass es aus Hunger ausbrechen wollte, dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Somit Freispruch in diesem Punkt.