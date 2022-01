Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Skiunfall

Eine 38-Jährige wurde bei einem Skiunfall schwer verletzt - die Polizei sucht nach dem zweiten Beteiligten.

Eine 38-jährige Skifahrerin fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr auf der blauen Piste 40 im Schigebiet Silvretta Nova in Richtung Tal. Auf Höhe Abzweigung zur Piste 24 wollte sie nach links in diese einfahren, als ein bislang unbekannter Schifahrer mit dessen linken Ski bei ihrem rechten Fuß einfädelte. Die Skifahrerin kam dadurch zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Piste liegen.