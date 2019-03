Vorarlberg: Zeppelin Skiing - Mit dem Luftschiff auf den Valkastiel

Noch nie in der Geschichte der Luftfahrt haben sich Freerider von einem Zeppelin auf den Gipfel eines Bergs abgeseilt. Bis jetzt - und das im Brandnertal.

Es folgten Monate der Berechnungen und Umbauten bevor im Herbst 2018 der erste Scoutingflug unternommen werden konnte, bei dem die geplante Höhe jedoch aufgrund der Temperaturen noch nicht erreicht wurde. So war am Tag X die Anspannung groß, als sich das 75m lange Luftschiff bei Sonnenschein, -5 Grad und wenig Wind aus Friedrichshafen am Bodensee auf seinen Weg machte. An Bord nur das Wichtigste, um möglichst viel Gewicht einzusparen und die angestrebten 2.300 m Höhe zu erreichen, die notwendig waren, um sich aus 60m sicher auf den Gipfel des Kleinen Valkastiel im Brandnertal abseilen zu können.