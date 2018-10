Vorarlberg: Zanzenbergstollen drei Viertel weit vorgetrieben

Exakt 352 Meter befindet sich die Tunnelbohrmaschine ausgehend von der Hinteren-Achmühle-Straße im Zanzenberg.

Der Vortrieb läuft planmäßig und sollte bis Mitte November abgeschlossen sein. Für den Durchschlag auf der anderen Seite des Zanzenbergs werden diese Woche die Vorbereitungen aufgenommen. Die Maschine wird, nachdem sie sich die rund 470 Meter durch den Berg gefräst hat, beim Steinebach wieder das Tageslicht sehen.

Mit Beginn der Arbeiten am Einlaufbauwerk dieser Hochwasser-Schutzanlage an der Steinebachstraße ist auch eine Straßensperre notwendig. Die Umleitung erfolgt über die Müllerstraße. Gleichzeitig erfolgt in den kommenden Monaten die Sanierung des Steinebachs zwischen der Bergstraße und der Müllerstraße durch die Wildbach- und Lawinenverbauung. Von der Stadt werden in diesem Bereich zudem der Kanal, diverse andere Leitungen sowie später auch die Straße erneuert.

Die Gemeindestraße Steinebach muss gesperrt werden.

Sperre der Gemeindestraße Steinebach Zwischen der Abzweigung Zanzenberggasse und dem Haus Steinebach 2 vom 8. Oktober 2018 bis voraussichtlich Juli 2019 Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die Müllerstraße.