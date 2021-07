Vorarlberg: Zahl der Corona-Infizierten steigt wieder

Bis Donnerstagmittag wurden in Vorarlberg zehn Neuinfektionen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 8,8.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist folgedessen auch am Mittwoch in Voralberg wieder leicht gestiegen und liegt derzeit bei 8,8. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 15,2 angestiegen.

Lage in den Spitälern

Vorarlbergs Krankenhäuser sind aktuell frei von Corona-Patienten. Wie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft am Mittwoch informierte, wird weder auf der Normal- noch auf der Intensivstation ein am Coronavirus erkrankter Patient behandelt. Auch in der Belegschaft gibt es aktuell keinen Corona-Fall. Weder ist ein Mitarbeiter positiv getetest worden, noch befindet sich jemand in Quarantäne.