Vorarlberg: Weniger Beschwerden gegen BH-Bescheide

Bregenz - Rückgang neuer Verfahren beim Landesverwaltungsgericht betrug im Vorjahr sieben Prozent, in Verwaltungsstrafsachen gar 20 Prozent.

Die Erfolgsquote für Beschwerdeführer in allgemeinen Verwaltungsverfahren betrug im vergangenen Jahr 26,5 Prozent. In 18 Prozent der Fälle wurde Beschwerden zur Gänze stattgegeben und zu 8,5 Prozent teilweise. Die Erfolgsaussichten bei Beschwerden gegen BH-Strafbescheide waren mit 35 Prozent sogar noch besser.

Auch mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt sich das Landesverwaltungsgericht, für das in Bregenz 15 Richter tätig sind. Der jahrelangen politischen Forderung der ­Verwaltungsrichter an die Vorarlberger Landesregierung wurde mittlerweile entsprochen. Denn der innergemeindliche Instanzenzug wurde per 1. Jänner 2019 abgeschafft, soweit Landesgesetze von den ­Verfahren betroffen sind. Damit ersetzt das ­Landesverwaltungsgericht die bisherige zweite Instanz innerhalb der Gemeinde. Das lasse vor allem in Bauangelegenheiten eine Straffung und Vereinfachung der Verfahren erwarten, wird im Gerichtsbericht wohlwollend vermerkt.