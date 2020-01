Vorarlberg: Weiter warten auf Schnee

Der 9. Jänner 2020 und noch immer kein Schnee im Tal. Aber auch die nächsten Tage wird das Ländle nicht angezuckert werden.

Laut Ubimet fielen bereits die ersten Tage des neuen Jahres rund 2 Grad zu mild aus - so soll es zumindest bis Monatsmitte weitergehen.

Eine Kaltfronst in der Nacht auf Samstag könnte zumindest in den Bergen etwas Neuschnee mitbringen. In höheren Lagen wird für das Wochenende allerdings bereits bis zu 10 Grad vorhergesagt, im Tal bleiben die Temperaturen im einstelligen Plusbereich.