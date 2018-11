Vorarlberg: Weihnachtsfeiern rufen Polizei und KfV auf die Straße

Die Zeit der Weihnachtsfeiern ist auch die Zeit der Schwerpunktkontrollen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit wirbt mit einer eigenen Kampagne für vernünftigen Umgang mit Alkohol.

“All I want for Christmas is you”, singt nicht nur Mariah Carey, sondern auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). In einer österreichweiten Plakataktion mit der AUVA warnt man vor Alkohol am Steuer, vor allem mit Blick auf Weihnachtsfeiern.