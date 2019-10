Vorarlberg wächst weiter

Zum Stichtag 30. September 2019 waren in Vorarlberg 397.532 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das sind 2.929 Personen bzw. 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Damit setzt sich eine Entwicklung fort, denn auch 2018 zog es rund 2500 Menschen gegenüber dem Vorjahr ins Ländle. Das teilte die Landesstelle für Statistik in ihrem aktuellen Bericht mit. Maßgeblichen Anteil am Bevölkerungswachstum sollen die positive Geburtenbilanz sowie die EU-Binnenmigration haben.

Beliebtes Rheintal

Das Rheintal, in dem zwei Drittel der Landesbevölkerung mit einem Hauptwohnsitz gemeldet sind, ist auch jene Region, auf die sich der Bevölkerungszuwachs konzentriert. In dieser Region wurden im Jahresabstand netto +1.972 Hauptwohnsitze gegründet. Im Walgau waren es +459 Personen, im Leiblachtal +289 und im Bregenzerwald +115. In allen anderen Regionen waren geringe Veränderungen zu beobachten.

54 Prozent in den größten Städten

Etwas mehr als die Hälfte, nämlich 54 Prozent der Einwohner mit Hauptwohnsitz, das sind 216.559 Personen, leben in den zehn bevölkerungsreichsten Gemeinden Vorarlbergs, die jeweils mehr als 10.000 Einwohner zählen. In mittleren Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 2.500 und 10.000 leben 113.550 Einwohner, dies entspricht einem Anteil von 29 Prozent. In den 28 Gemeinden zwischen 1.000 und 2.500 Einwohnern haben 49.341 Bewohner ihren Hauptwohnsitz begründet. Insgesamt leben 5.066 Einwohner in Kleinstgemeinden mit weniger als 500 Einwohnern und 13.016 Einwohner in Gemeinden zwischen 500 und 1.000 Einwohnern.