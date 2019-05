Vorarlberg: VgT muss zahlen

Der Verein gegen Tierfabriken (VgT) ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen Rufschädigung zu einer Entschädigungszahlung von 1.500 Euro verurteilt worden.

Der 50-jährige Tiroler sah sich durch die Berichterstattung auf der VgT-Homepage über einen von ihm durchgeführten Kälbertransport beleidigt. Der VgT hatte im Sommer 2018 auf seiner Website unter anderem Fotos davon gepostet und damit eine landesweite Diskussion über Kälbertransporte ausgelöst. Es sei der Eindruck erweckt worden, dass er illegale Transporte durchführe, so der Unternehmer. Dabei habe eine Polizeikontrolle, die der VgT an dem bewussten Tag wegen der herrschenden Hitze angeregt hatte, keine Beanstandung ergeben.

Anwalt Martin Mennel, der den Tiroler vertritt, warf dem VgT laut ORF vor, er habe den Transport und das Filmmaterial in reißerischer Manier für die Berichterstattung genutzt. Dabei gebe es aber auch Rechte von Menschen und nicht nur von Tieren, man müsse sich nicht in seiner Ehre verletzen lassen, so Mennel. Die Tierschützer hätten zudem nicht einmal den Kontakt mit seinem Mandanten gesucht, stattdessen hätten sie ihn in gefährlicher und strafbarer Weise auf der Autobahn verfolgt und gefilmt. Der VgT vertritt die Meinung, dass die Transporte nicht gesetzesmäßig stattfinden und daher als illegal einzustufen seien. Dem hielt die Klägerseite entgegen, dass nicht zuletzt besagte Kontrolle an Transporttag wie auch jede andere Kontrolle keine Unregelmäßigkeiten aufgezeigt hätten, von einem illegalen Transport könne daher keine Rede sein. Durch die Maßnahmen der Tierschützer, wie die unprovozierten Kontrollen, würden die Transporte faktisch länger als kürzer für die Tiere. Außerdem habe es der VgT verabsäumt, inkorrekte Tatsachenbehauptungen auf seiner Webseite zu korrigieren.