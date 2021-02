Vorarlberg: VGT-Aktion gegen Fleisch-Rabattschlachten

Mit dem Riesenschwein "Grunzi" will der Verein gegen Tierfabriken (VGT) auf die Rabattschlachten in den Supermärkten aufmerksam machen.

"Unter dem Deckmantel des 'AMA-Gütesiegels' wird den Menschen Fleisch aus industrieller Intensivtierhaltung aufgetischt", kritisiert der VGT in einer Aussendung. "Wir fordern ein Ende der Preisschlachten", sagt David Richter, VGT-Vize-Obmann und "Betreuer" von Riesenschwein "Grunzi". Das Niveau sei am Tiefpunkt, die Bauern und deren politischen Vertreter würden über die katastrophale Preissituation jammern.

Billig-Preis-Werbungen des Handels zerstören Tierschutzarbeit

Tierschutz- und Umweltschutzvereine würden seit Jahren auf Tierleid und Umweltschädigung durch die Intensivtierhaltung aufmerksam machen. Ein aktuelles Schwerpunktthema sei das Verbot der Vollspaltenböden und Stroh für alle Schweine. Fleisch werde aber auf Teufel-komm-raus permanent beworben, Prozentaktionen seien an der Tagesordnung. Die Kunden sollen so in die Märkte gelockt werden, der Fleischkonsum werde damit künstlich in die Höhe getrieben. "Wir fordern ein absolutes Ende der Rabattschlachten", sagt David Richter. "Und nicht nur das: wir möchten, dass die Supermärkte die Konsument:innen ordentlich über die Herkunft des Fleisches informieren. Und zwar nicht nur mit dem rot-weiß-roten Mascherl, sondern mit ehrlicher Information über die Haltungsbedingungen."