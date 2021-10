Vorarlberg: Versuchter Raub in Bludenz - Zeugen gesucht

Eine achtköpfige Gruppe bedrohten am Montag einen 16-Jährigen in Bludenz.

Am Montag gegen 17 Uhr ging ein 16-jähriger Bursche auf der Mokrystraße in Bludenz in Richtung Bürs. Bei der Fußgängerbrücke über die Ill wurde er von einem Jugendlichen aus einer achtköpfigen Gruppe angesprochen und gefragt, ob er Geld dabei habe. Weiters drohte der Jugendliche dem Opfer Schläge an, wenn er sein Geld nicht herausgebe.