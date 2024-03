Vorarlberg verstärkt Wohnbauförderung: Neues Bundes-Wohnbaupaket unterstützt

Vorarlbergs Wohnbauförderung bietet weiterhin attraktive Konditionen für den Eigentumserwerb. Mit Unterstützung des neuen Bundes-Wohnbaupakets werden zusätzliche Mittel für Wohnbauprojekte bereitgestellt.

In Vorarlberg bleibt die Wohnbauförderung eine der attraktivsten in Österreich. "Die Verzinsung von 1,25 Prozent ist unschlagbar. Damit schaffen wir gute Voraussetzungen für den Eigentumserwerb,“ betonen Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Marco Tittler. Mit dem neuen Bundes-Wohnbaupaket stehen Vorarlberg rund 43 Millionen Euro zur Verfügung, die gezielt in Projekte für junges Wohnen, Mietkauf und den Ausbau gemeinnütziger Wohnungen fließen.