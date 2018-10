Vorarlberg: Verletzter Eishockey-Fan macht Stadt haftbar

Ein Eishockey-Zuschauer, der von einem Puck getroffen wurde, verlangt Schadenersatz. Die beklagte Stadt hat aus dem Vorfall ihre Konsequenzen gezogen.

Während eines Amateur-Eishockeyspiels der zweiten Vorarlberger Eishockeyliga ­(VEHL 2) wurde vor drei Jahren ein zwischen den Spielerbänken stehender Zuschauer von einem über die Bande fliegenden Puck am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt. Der 43-jährige Eishockey-Hobbyspieler, der sich am Unfalltag ein Match seiner Mannschaft angesehen hat, erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma.

Der Schwerverletzte fordert, wie berichtet, als Kläger von der beklagten Stadt Hohenems 102.000 Euro als Schadenersatz und die Haftung für allfällige weitere Schäden aus seinem Unfall. In dem Zivilprozess, in dem Richter Christoph Kallina noch kein Urteil gesprochen hat, fand gestern am Landesgericht Feldkirch eine weitere Verhandlung statt.