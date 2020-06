Vorarlberg: Verletzte nach Unfall in Hard

In Hard kam es am Freitag zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Am Freitag gegen 13:30 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem PKW auf der Lustenauerstraße in Hard in Fahrtrichtung Lustenau. Da die Frau einen Moment abgelenkt war, übersah sie den vor ihr stehenden PKW eines 45-jährigen Mannes, der nach links in die Bahngasse abbiegen wollte. Folglich kam es zum Auffahrunfall mit einer Geschwindigkeit von etwa 80km/h.