Vorarlberg: Verkehrsunfall mit Verletzung in Götzis – Zeugenaufruf

Dienstagfrüh wurde eine Fußgängerin in Götzis beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und dabei verletzt.

Am 04.12.2018 gegen 07:50 Uhr ereignete sich in Götzis auf der L190, Dr.-Alfons-Heinzle-Straße ein Verkehrsunfall mit Verletzung. Eine 19-jährige Frau überquerte gerade den Schutzweg bei der Bushaltestelle Moos auf Höhe der Moosstraße, als ein PKW von Koblach kommend in Richtung Götzis Ortszentrum unterwegs war. Offensichtlich übersah der Lenker die Fußgängerin und erfasste diese trotz Vollbremsung.