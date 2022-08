Vorarlberg: Verkehrsunfall mit Verletzung in Doren

Am Montag gegen 17.15 Uhr fuhr eine 73-jährige Lenkerin auf der L4 aus Doren kommend mit ihrem Fahrzeug Richtung Krumbach.

Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in das LKH Bregenz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Am Unfallort waren 3 Fahrzeuge der FFW Doren mit 27 Einsatzkräften, Notarzt, First Responder sowie ein Fahrzeug der Rettung Bregenz im Einsatz.