Vorarlberg: Ursache von nächtlicher Explosion geklärt

In der Nacht auf Freitag kam es in Dornbirner zu einer Gasexplosion in einem Einfamilienhaus - die Ursache wurde nun geklärt.

Wie der Technische Leiter der Vkw-Erdgas auf VOL.AT-Anfrage angab, kam es zu einer Verkettung von mehreren Faktoren. Im Bereich des Einfamilienhauses kam es zu einer starken Senkung des Erdreichs, was zu einem Leck in der Gasleitung geführt hat. Das Gas kam über verschiedene Öffnungen ins Haus und setzte sich in den Zwischenwänden ab. Als der Hausbesitzer im oberen Stock den Lichtschalter betätigte, kam es zur Explosion.