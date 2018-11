Vorarlberg: Unfall ohne Nummerntafel - Fahrer flüchtet zu Fuß

Ein alkoholisierter 24-Jähriger war in Dornbirn mit einem Auto ohne Kennzeichen in einen Unfall verwickelt. Eine Person wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei Vorarlberg berichtet, passierte der Unfall am Freitag Abend gegen 21.30 Uhr auf der Kronenkreuzung in Dornbirn. Ein 20-jähriger Autofahrer wollte demnach von der L204 bei “Grün” auf die L190 in Richtung Dornbirn abbiegen, als es zur Kollision mit dem Auto eines 24-Jährigen, der auf der L190 in Richtung Hohenems unterwegs war, kam.