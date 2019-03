Vorarlberg: Unfall mit Fahrerflucht in Lustenau

Am Samstag wurde ein 75-Jähriger bei einem Unfall verletzt - die Polizei sucht nach den Unfallbeteiligten.

Am Samstag gegen 14.45 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Radfahrstreifen im “Engel”-Kreisverkehr in Lustenau in Fahrtrichtung Hohenems/Dornbirn. Im Bereich der Ausfahrt Richtung Hohenems wurde der Radfahrer von einem unbekannten PKW (größeres Fahrzeug, weinrote Farbe) erfasst und kam dadurch zu Sturz. Der unbekannte PKW-Lenker setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort und fuhr in Richtung Hohenems bzw. Dornbirn davon. Der verletzte Radfahrer wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins KH Dornbirn eingeliefert. Die Polizei ersucht den Unfallbeteiligten, oder Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden