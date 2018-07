Vorarlberg: Unfall in Lustenau: Zwei Verletzte

In der Nacht auf Mittwoch kam ein 22-jähriger Pkw-Lenker von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Am 04.07.2018 gegen 04.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann auf der L203, Hohenemser Straße, von Lustenau in Richtung Hohenems. Zur gleichen Zeit fuhr ein 39-jähriger mit seinem PKW auf der Gegenfahrbahn in Richtung Lustenau. Auf Höhe Straßenkilometer 6,9 geriet der 22-jährige Mann mit seinem PKW aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in weiterer Folge frontal mit dem entgegenkommenden PKW des 39-jährigen Mannes.