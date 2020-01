Vorarlberg: Unfall in Bregenz - Zeugen gesucht

Eine 21-Jährige wurde beim Überqueren des Schutzweges angefahren und verletzt - die Polizei sucht nach dem Unfallfahrer.

Eine 21-jährige Fußgängerin überquerte am Dienstag gegen 09.45 Uhr mit dem Kinderwagen und ihrer darin befindlichen Tochter den Schutzweg an der Kreuzung Mariahilfstraße in Bregenz. Im Zuge dessen wurde sie durch einen PKW am rechten Unterschenkel angefahren und dadurch leicht verletzt. Der derzeit unbekannte Fahrzeuglenker blieb erst sofort stehen. Er fuhr jedoch umgehend in Richtung Bregenz davon, als eine unbeteiligte Zeugin erklärte, dass sie die Polizei verständige. Beim Unfallverursacher handelt es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren, welcher mit einem silberfarbenen Kleinwagen mit Bregenzer Kennzeichen unterwegs war. Der PKW-Lenker sowie allfällige Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen.