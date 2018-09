Vorarlberg: Unfall in Bregenz - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall in Bregenz, bei dem eine 16-Jährige verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 16-Jährige war am Montag um 7.45 Uhr mit ihrem Moped auf der Arlbergstraße in Richtung Bregenz-Stadt unterwegs. Auf Höhe Kreuzung mit der Landstraße fuhr ein unbekannter Pkw-Lenker ohne auf den Vorrang zu achten in die Arlbergstraße ein. Die Mopedlenkerin leitete eine Vollbremsung ein und kam in weiterer Folge zu Sturz – eine Kollision mit dem Pkw erfolgte nicht.