Vorarlberg: Unfall in Alberschwende - zwei Personen verletzt

Am Donnerstagmittag kam es auf der L200 zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 55-jähriger Lenker eines vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuges (Mopedauto) fuhr am 10.09.2020 gegen 11:45 Uhr auf der L200 vom Achraintunnel kommend in Fahrtrichtung Alberschwende Ortszentrum. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte der Mann sein Fahrzeug in den Gegenverkehr.