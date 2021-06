Vorarlberg: Unfall endet in Verhaftung

Ein 26-Jähriger wurde festgenommen, nachdem er nach einem Unfall auf einen Lkw-Fahrer einschlug und sich Beamten gegenüber aggressiv verhielt.

Am Donnerstag gegen 23.20 Uhr lenkte ein 54-jähriger Mann aus Hörbranz einen Lkw auf der Senderstraße L 41 in Wolfurt in Richtung Lustenau, als ein 26-jähriger, alkoholisierter Mann die nicht beleuchtete Straße überquerte.