Vorarlberg und St. Gallen wollen besser kooperieren

Das Bundesland Vorarlberg und der Schweizer Kanton St. Gallen reichen ein gemeinsames Maßnahmenprogramm ein.

Die Agglomeration Rheintal - namentlich der Schweizer Kanton St. Gallen, das Land Vorarlberg sowie 22 Gemeinden auf beiden Seiten des Rheins - hat am Freitag ein 500 Seiten starkes Maßnahmenprogramm für eine bessere Koordination von Siedlung, Verkehr und Landschaft in der Region vorgestellt. Es ergeht an den schweizerischen Bund zur Prüfung. Das benötigte Finanzvolumen für über 20 Maßnahmen beläuft sich auf rund 170 Mio. Franken (156,5 Mio. Euro).